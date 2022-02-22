Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı

22.02.2022 18:46
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 130 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 130 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı yapılan denetimlerde, 130 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin belli periyotlarda devam edeceği bildirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 130 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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