Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı

28.06.2022 19:15
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 414 sürücüye idari para cezası kesildi.

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde 414 sürücüye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Kentin birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen havadan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 414 sürücüye idari ceza kesildi.

Radarla hız denetiminde ise 1590 sürücüye para cezası uygulandı.

Öte yandan, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 sürücü ve 684 yolcu olmak üzere toplam 789 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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