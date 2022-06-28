Öte yandan, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 sürücü ve 684 yolcu olmak üzere toplam 789 yol kullanıcısına eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bir hafta boyunca farklı saatlerde helikopter ve drone eşliğinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 414 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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