Son Dakika Haberleri: Antalya'da havai fişek atılan alanda yangın çıktı
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Antalya'da havai fişek atılan alanda yangın çıktı

1 saat önce

Antalya'da çocukların oyun oynamak için attıkları havai fişek, plastik atıkların depolandığı alanda yangına neden oldu.

Antalya'da havai fişek atılan alanda yangın çıktı, System.String[]
Antalya'da çocukların oyun oynamak için attıkları havai fişek, plastik atıkların depolandığı alanda yangına neden oldu.
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5112. Sokak'taki parkta oynayan çocukların attıkları havai fişekler, kuru ot ve plastik atıkların depolandığı alana düştü.
Ot ve plastik atıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşı sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında tutuşan plastik atıklar, iş makinesiyle alandan kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:56 Kaynak: AA
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