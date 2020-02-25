Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'da havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'ndeki klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri yapan iki katlı atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine 6 itfaiye, bir su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Havalandırma ve soğutma sistemleri malzemelerinin tutuştuğu yangın söndürüldü.

Yangında, hasar oluştu.

Kestel Mahallesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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