Antalya'da havalimanlarına ilişkin sıkı tedbirler alındı - Son Dakika

Antalya'daki iki havalimanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yayınladığı "Uçak seferleri" konulu genelgenin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarına yönelik ek tedbirlerin alındığı, hava yoluyla seyahat edecek yolculara havalimanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları (THY), emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" tarafından seyahat belgesi verileceği aktarıldı.

Bu kapsamda, Antalya'daki havalimanlarına sefer yapan, THY başta olmak üzere tüm hava yolu firmalarınca seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapılmayacağı, bu kişilerin uçakla seyahat etmelerine kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edildi.

İnsanların bulundukları şehirde kalmalarının esas olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler seyahat izin belgesi alarak hava yoluyla seyahat edebileceklerdir. Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, Seyahat İzin Kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurullarca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebileceklerdir. Hizmetin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunmamaktır. Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü girişimler önlenecektir."

Alınan kararlara uymayanların, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.