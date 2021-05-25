Havaya ateş eden kişi polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Antalya'da havaya ateş ederek ortağı olduğu iş yerini benzin dökerek yakmakla tehdit eden kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi'nde meze dükkanı işleten E.Ş, ortağı olan ablasıyla tartıştı. Cinnet getiren E.Ş, elindeki iki tabanca ile iş yerinin önüne çıkarak havaya ateş etmeye başladı. Daha sonra elindeki bidonda benzin olduğunu ileri süren kişi, döktüğü kimyasal madde ile iş yerini yakmakla tehdit etti.

Tehditlerini sürdüren ve nara atan kişiyi bu durumda görenler polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipleri gören E.Ş, kendisini iş yerine kapattı.

İş yerine giren polis ekibi E.Ş'yi gözaltına aldı. Polis otosuna bindirildiği sırada ayakta durmakta zorlandığı gözlenen şüphelinin ısrarlara rağmen maske takmamak için direndiği görüldü.

Polisin çevrede yaptığı araştırmada ise binanın arka bölümüne gizlenmiş iki tabanca ile iş yerinin önünde iki boş kovan bulundu. İncelemede, E.Ş'nin çevreye saçtığı sıvının da çamaşır suyu olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen E.Ş'nin çalıştığı iş yerinde konakladığı öğrenildi.