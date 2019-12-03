Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyle tartıştıktan sonra çevreye rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Engin K. (35), Mahmutlar Mahallesi'ndeki Ali A'nın (45) iş yerine gelerek alacağını istedi. Bu nedenle ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Egin K, yanında getirdiği silahla çevreye rastgele ateş ederek, 3 araç ve bir eve zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Engin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.