Son Dakika Haberleri: Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyle tartıştıktan sonra çevreye rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişiyle tartıştıktan sonra çevreye rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Engin K. (35), Mahmutlar Mahallesi'ndeki Ali A'nın (45) iş yerine gelerek alacağını istedi. Bu nedenle ikili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Egin K, yanında getirdiği silahla çevreye rastgele ateş ederek, 3 araç ve bir eve zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Engin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs duruşma boyunca ağladı
2 çocuk babası adam ayrı yaşadığı karısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da havaya ateş eden şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]