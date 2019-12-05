Son Dakika Haberleri: Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek
Son Dakika Güncel Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek - Son Dakika

Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek

6 saat önce

Antalya'da hayırsever Mümün ve Kübra Soydal çifti tarafından Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde okul yapılması amacıyla 4 bin 600 metrekare alan bağışladı.

Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek, System.String[]

Antalya'da hayırsever Mümün ve Kübra Soydal çifti tarafından Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde okul yapılması amacıyla 4 bin 600 metrekare alan bağışladı.

Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğu, hayırsever vatandaşların eğitime katkısının devam ettiğini kaydetti.

Hayırsever çiftin Konyalı terzi emeklisi olduğunu belirten Karaloğlu, "Mümün ve Kübra Soydal çiftinin bugün bir arsa bağışı oldu. İnşallah en kısa sürede okulumuzu yaparız. Mümün amca ve Kübra teyzemizin ismi okulumuzda ilelebet yaşayacak." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, hayırsever çift, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan protokolü imzaladı.

Altınova Mahallesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yok böyle bir tutku! Bu güvercinlerin fiyatı 200 bin liraya kadar yükseliyor
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 22:03:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da hayırsever çiftten eğitime destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]