Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor

05.05.2021 12:27

Antalya'da hayırsever esnaf Murat Kökcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan "tam kapanma" sürecinde, üreticiden satın aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.

Antalya'da hayırsever esnaf Murat Kökcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan "tam kapanma" sürecinde, üreticiden satın aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.

Serik ilçesinde market işletmeciliği yapan Kökcü, Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedi.

Bu doğrultuda hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefleyen Kökcü, ilçedeki üreticilerden uygun fiyata toptan satın aldığı sebze ve meyveleri iş yerinin önünde ücretsiz dağıtmaya başladı.

Kökcü, gazetecilere, üreticiye ve tüketiciye yardımcı olmaya ve hayır duası almaya çalıştığını söyledi.

Üreticinin elindeki ürünlerin kilogramını 1 lira karşılığında satın aldığını belirten Kökcü, "İnsanlar gelip kendileri istediği, ihtiyaçları olduğu kadar alıp evlerine götürüyorlar. Poşetini de ben veriyorum. Buraya gelemeyip bana ulaşanlara da elimizden geldiğince evlerine servis yapıyoruz. İnşallah bu zor zamanlarda herkes ellerindekini paylaşır." ifadesini kullandı.

Yardım kampanyasını ramazan boyunca devam ettireceğini vurgulayan Kökcü, başka esnafın da kendisini örnek alacağına inandığını kaydetti.

Sebze ve meyvelerden alan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor
Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor
Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor
Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor

Antalya, Market, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı

Son Dakika Haberleri
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:14 Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
11:47 Koronavirüsün enfeksiyon sonrası tırnaklarda iz bıraktığı öğrenildi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti         
13:49
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı 20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı         
13:35
Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu Karantinadan birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla kaçmaya çalışınca canından oldu         
12:57
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti         
12:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:01:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement