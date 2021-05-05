Hayırsever esnaf sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika

Antalya'da hayırsever esnaf Murat Kökcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan "tam kapanma" sürecinde, üreticiden satın aldığı sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor.

Serik ilçesinde market işletmeciliği yapan Kökcü, Kovid-19 sürecinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedi.

Bu doğrultuda hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hedefleyen Kökcü, ilçedeki üreticilerden uygun fiyata toptan satın aldığı sebze ve meyveleri iş yerinin önünde ücretsiz dağıtmaya başladı.

Kökcü, gazetecilere, üreticiye ve tüketiciye yardımcı olmaya ve hayır duası almaya çalıştığını söyledi.

Üreticinin elindeki ürünlerin kilogramını 1 lira karşılığında satın aldığını belirten Kökcü, "İnsanlar gelip kendileri istediği, ihtiyaçları olduğu kadar alıp evlerine götürüyorlar. Poşetini de ben veriyorum. Buraya gelemeyip bana ulaşanlara da elimizden geldiğince evlerine servis yapıyoruz. İnşallah bu zor zamanlarda herkes ellerindekini paylaşır." ifadesini kullandı.

Yardım kampanyasını ramazan boyunca devam ettireceğini vurgulayan Kökcü, başka esnafın da kendisini örnek alacağına inandığını kaydetti.

Sebze ve meyvelerden alan vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.