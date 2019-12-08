Antalya'da hayvan bakımevindeki köpeklerin öldürüldüğü iddia edildi

Antalya'da bir grup hayvansever, Konyaaltı Belediyesi bünyesindeki hayvan bakımevinde köpeklerin öldürüldüğünü ileri sürerek, protesto düzenledi.

Antalya Hayvan Hakları Derneği (AHH) Başkanı Şebnem Ebinç ile bir grup hayvansever, Konyaaltı Belediyesi önünde bir araya geldi.

Ebinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanlara şiddet uygulandığını öne sürdü.

Geçen yıl bir köpeğin boynu kırılarak öldürüldüğünü, bu sebeple merkezde görevli M.K'nin görevden uzaklaştırıldığını anlatan Ebinç, söz konusu kişinin mahkeme kararıyla görevine döndüğünü belirtti.

Merkezde M.K'nin göreve başlamasıyla hayvan ölümlerinin yeniden başladığını iddia eden Ebinç, "Veteriner olmadan evinin önünde uyuşturucu iğneyle vurulan sahipli köpek, fazla doz nedeniyle öldü. Sokak hayvanları veteriner olmadan hayvan kurtarma aracıyla toplanıyor. Hayvanlara eziyet devam ediyor. Bu kişi, devlete ve halka ait bu bakımevini, belediye başkanının denetim ve takip yapmaması neticesinde kendi malı gibi görerek istediği gibi at koşturmaktadır." diye konuştu.

Söz konusu görevlinin işine son verilmesini isteyen Ebinç, kimsenin hayvanlara zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Ebinç, bu kişi görevden alınıncaya kadar protestoya devam edeceklerini belirterek, "Belediye Başkanı Semih Esen'den son 3 yılda sahiplenilen, kısırlaştırılan, ölen hayvanların listesini istiyoruz. Eğer Esen bizleri kulak arkası etmeye devam ederse iki ayda bir burada toplanmaya ve merkezin babalarının çiftliği olmadığını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gruptakiler, "Bu adam görevden alınsın" diye slogan attı.