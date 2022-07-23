Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü - Son Dakika
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Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

23.07.2022 02:01
Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesinde dün akşam saat 19: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler, av tüfeğiyle baba Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt'a ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musafa Gürler ile Veli Kurt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Av tüfeğiyle yaralanan Ömür Kurt'un ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden Mustafa Gürler ve Veli Kurt'un cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Mustafa Gürler, Ömür Kurt, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü - Son Dakika
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