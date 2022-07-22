Antalya'da hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.07.2022 23:09
Antalya'da hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gedik Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mustafa G. ile Veli ve oğlu Ömür K. arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G, yanındaki av tüfeğiyle baba ile oğluna ateş etti. Yaralanan Ömür K. de Mustafa G'yi göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Veli K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ömür K. ile Mustafa G, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa G. de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, mahallede ve Serik Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da hayvan otlatma kavgasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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