Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı - Son Dakika

Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi şubat ayı devam meclisinde, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı giriş ücretleri arttırıldı.

Antalya'da hayvanat bahçesi giriş ücretleri zamlandı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi şubat ayı devam meclisinde, Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı giriş ücretleri arttırıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerine meclisi Başkan Vekili Deniz Filiz yönetti. 30 maddenin görüşüldüğü mecliste Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücretlerine zam yapıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı gelir tarifesinde yer alan Hayvanat Bahçesi giriş ücret tarifesinin değiştirilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu mecliste görüşüldü. Bu çerçevede hayvanat bahçesine araç girişleri 15 liradan 20 liraya, yaya girişleri 5 liradan 7 liraya yükseltildi. Öğrenci girişleri ise 3 liradan 2 liraya düşürüldü. Oylamaya sunulan maddeye AK Parti ve MHP ret oyu verirken, 45 evet 30 ret oyu kullanıldı ve oy çokluğuyla yapılan zam kabul edildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:41 Kaynak: İHA
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