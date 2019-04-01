Antalya'da Hayvanat Bahçesinden 'Kurt' Kaçtı
25 dakika önce
ANTALYA'da, hayvanat bahçesindeki kafesten çıkıp ormanlık alana kaçan kurdun yakalanması için çalışma başlatıldı.
ANTALYA'da, hayvanat bahçesindeki kafesten çıkıp ormanlık alana kaçan kurdun yakalanması için çalışma başlatıldı. Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahallesi'ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi
'nde, gündüz saatlerinde kafesteki diğer kurtlarla boğuşan bir kurt, başka kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, saat 16.30 sıralarında hayvanat bahçesi çitlerini aşarak çevredeki ormanlık alana kaçtı. Durumu fark eden hayvanat bahçesi görevlileri durumu polise haber vererek yardım istedi. Veterinerler ve polis, kaçan kurdun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.
Ekipler, çevredekileri dikkatli olmaları ve kurdu görmeleri halinde polise bilgi vermeleri konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:58 Kaynak: DHA
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