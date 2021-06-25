Antalya'da hayvancılık sektörünün sorunları tartışıldı - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Kurban Bayramı'na yönelik düzenlenen "Hayvancılık ve Et Ticareti" toplantısında kentte kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacağı bildirildi.

ATB tarafından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taki Karslı'nın moderatörlüğünde çevrimiçi olarak hayvancılık sektörüne yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Karslı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimin öneminin de daha iyi kavrandığını belirtti.

Küresel ısınmayla 40-50 yıl içinde 3-5 derecelik sıcaklık artışının öngörüldüğünü kaydeden Karslı, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin önemli olduğunu, buna ilişkin politikalar için gerekli adımların gecikmeden atılması gerektiğini vurguladı.

Turizmin ve örtü altı tarımın başkenti olarak nitelenen Antalya'nın hayvan varlığında da iyi noktada olduğunu anlatan Karslı, şunları kaydetti:

" Mersin'den sonra en çok keçi varlığı Antalya'da. Et açığımız küçükbaşla kapatılır. Bölgede küçükbaş hayvan varlığının desteklenmesi gerekir. Hayvancılıkta giderlerin yüzde 70'ini yemin oluşturmakta. Maliyetler nedeniyle besici büyükbaştan kaçıyor. Yem maliyetleri azaltılırsa hayvancılık maliyetleri de azalır."

"Kurbanlık konusunda sıkıntı olmayacak"

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Antalya'da 1 milyon 600 bine yakın küçükbaş hayvan bulunduğunu, desteklemeler ve projelerle bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kentin küçükbaş hayvancılık sürdüren çok az ilden biri olduğunu aktaran Armut, "Bu potansiyeli değerlendirmek için yetiştiricimizin yanındayız. Kurban Bayramı'nda kurbanlık konusunda sıkıntı olmayacak." ifadesini kullandı.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Ata Sönmez de Kurban Bayramı için hayvanın ancak sabah namazından sonra kesilirse kurban olarak nitelendirileceğini belirtti.

Süpermarketlerdeki kurban satışını eleştiren Sönmez, "Bayram sabahı saat 09.00'da etler paketlenmiş evlere servis ediliyor. Ne zaman kesim yapıldı, kesilen hayvan kurban mı? Buna bakmak lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Sorumlu Müdürü Musa Toros da hayvancılığın tarımın lokomotifi olduğunu kaydetti.