Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika

Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki

6 saat önce

Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı kedi telef oldu.

Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki, System.String[]

Antalya'da otomobilin çarpıp kaçtığı kedi telef oldu. Hayvanseverler kedinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanıp gerekli cezayı almasını istedi.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi TRT Caddesi'nde siyah bir otomobil yavru bir kediye çarptı. O an olay yerinde olan Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yaralı kedinin yardımına koştu.Yanık, kediyi aracıyla hastaneye ulaştıramadan öldü.


Olay anını anlatan Yanık, "Biz TRT Caddesi'ndeydik. Kedi yolun karşısında yemeğini yedi ve yola indi. Yoldan gelen siyah otomobilli bir sürücü yavaş yavaş gelerek kedinin üzerinden geçti. Ardından arkasına bile bakmadan kaçtı gitti. Biz hemen kediyi aldık ama hastaneye yetiştiremeden öldü. Belki sürücü daha da yavaşlasa kedi geri kaçacaktı. Aracın sahibi olduğu şirketi aradım, gerekli incelemeyi yapacaklarını söylediler" dedi.


Sürücünün bulunması için polis merkezine de başvuru yapacağını dile getiren Yanık, "MOBESE kameralarından aracın plakasının belirlenip, sürücünün gereken cezayı almasını istiyoruz. Şirketten de sürücü hakkında bir yaptırım bekliyoruz. Biz hayvanseverler olarak bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 05:12:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hayvanseverlerden kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]