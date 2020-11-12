Antalya'da "hazan" renklerinin güzelliği kartpostalı aratmıyor - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor.

İlçe merkezine 68 kilometre uzaklıktaki Gömbe Yaylası, sonbahar renklerine büründü. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarının hakim olduğu bölge, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yayla havasını solumak için bölgeye gelen vatandaşlar, renk tonlarının birbirine karıştığı ortamda yürüyüş yapıyor.

Tatilcilerin yanı sıra fotoğraf tutkunları da sessizliğin hakim olduğu 2 bin rakımlı yaylada fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Bazı doğaseverler ise yaprakların uçuştuğu ortamda ağaçların altına oturup kitap okuyor.