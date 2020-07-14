Antalya'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı

Antalya'da geçen ay gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 38 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Antalya'da geçen ay gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 38 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haziran ayında Zeytinköy bölgesi başta olmak üzere otogar, havalimanı ile park ve bahçelerde 272 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 300 şüpheliden 38'i tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 31 kilo 540 gram esrar, 6 bin 450 uyuşturucu hap, 834 gram eroin, 1 kilo 210 gram kokain ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda, iki av tüfeği ile iki tabancaya da el konuldu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da haziran ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 38 kişi tutuklandı - Son Dakika
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