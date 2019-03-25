Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam
1 saat önce
İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.
İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya
'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:46
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