Son Dakika Haberleri: Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam

Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam

1 saat önce

İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.

Antalya’da hedef 200 bin yeni istihdam, System.String[]
İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında Antalya'nın 2019 hedefini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya'da geçen seneki yakaladığımız turizmdeki başarı ve 2019'la ilgili bugünkü projeksiyona baktığımızda 200 bin rakamını yakalayabileceğimizi söylersek abartmış olmayız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:46 

Münir Karaloğlu, Antalya, Ekonomi
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