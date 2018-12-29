Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hediyelik Sektörüne Yılbaşı Dopingi

Antalya'da Hediyelik Sektörüne Yılbaşı Dopingi

1 saat önce

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Gümüş, yılbaşının yaklaşmasıyla artan hareketliliğin, hediyelik eşya sektöründe yüzde 50'lik bir büyüme sağladığını bildirdi.

Antalya'da Hediyelik Sektörüne Yılbaşı Dopingi, System.String[]
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Gümüş, yılbaşının yaklaşmasıyla artan hareketliliğin, hediyelik eşya sektöründe yüzde 50'lik bir büyüme sağladığını bildirdi.

ATSO Yönetim Kurulu üyesi ve hediyelik eşya sektöründe faaliyet gösteren Sedat Gümüş, yılbaşı gibi özel günlerde insanların birbirleriyle hediyeleşmekten mutluluk duyduğunu aktardı.

Gümüş, bu kapsamda yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hediyelik eşya sektöründe büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

"Sektörde canlılık"

Bu dönemde üreticinin kampanya ve indirimlerle tüketiciye kolaylık sağladığını dile getiren Gümüş, " Yaşanan hareketliliğin yılbaşı gecesine kadar yükselerek devam etmesini bekliyoruz. Bireysel hediye alımlarının yanında, kurumsal şirket ve firmalarında gerek müşterilerine gerek çalışanlarına gerekse tedarikçilerine toplu hediye alımları sektörümüze canlılık katmaktadır."dedi.

"Yılbaşı temalı ürünlere ilgi"

Hediye olarak en çok yılbaşı süslerinin rağbet gördüğünü kaydeden Gümüş, "Sevdiklerine hediye almak isteyenler çanta, takı ve saat gibi ürünlere ilgi gösteriyor. Bunun yanında yılbaşı teması içeren ürünlerden kar küreleri ve müzikli kutular olabiliyor. Hediyelik eşya alanı çok geniş, çantasından kıyafetine, takısına, kolyesine, saatine kadar. Kısa süreliğini de olsa bu hareketlilik ekonomik açıdan olumludur. Aralık ayında sektörümüz yüzde 50'lik bir canlılık kazanmış olacak."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:18 Kaynak: İHA

Sedat Gümüş, Yılbaşı, Antalya, Ekonomi
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