Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

07.06.2022 09:40
Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve drone destekli denetim yapıldı.

30 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 1182 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda da 35 araç sürücüsü ve 270 yolcu olmak üzere toplamda 305 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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