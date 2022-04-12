Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 902 sürücüye işlem uygulandı - Son Dakika
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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 902 sürücüye işlem uygulandı

12.04.2022 10:57
Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 902 sürücüye işlem uygulandı

Antalya'da, bir haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen trafik kontrolünde 902 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da, bir haftada helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen trafik kontrolünde 902 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 4-11 Nisan tarihlerinde farklı saatlerde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Helikopter ve dron destekli gerçekleştirilen denetimlerde, eksiği görülen araç ve sürücülere yönelik işlem yapıldı. Hatalı davranışta bulunan 902 sürücüye idari para cezası verildi.

Denetimlerde sürücüler, trafik kuralları konusunda uyarıldı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 140 araç sürücüsü ile 566 yolcuya eğitim verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 902 sürücüye işlem uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetiminde 902 sürücüye işlem uygulandı - Son Dakika
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