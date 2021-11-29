Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Antalya'da helikopter ve drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, çocuk bağlama sistemleri, radar, alkol, kırmızı ışık, hatalı sollama, işçi, öğrenci ve personel taşımacılığı gibi konularda denetim yapıldı.

Helikopter ve drone denetimlerinde 114 sürücüye, diğer denetimlerde de 614 sürücüye çeşitli ihlallerden para cezası uygulandı.

Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 140 araç ve 586 yol kullanıcısına eğitim verildi.