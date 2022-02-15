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Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi

15.02.2022 12:15
Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Antalya'da emniyet ekipleri 7-14 Şubat tarihleri arasında havadan helikopter ve drone destekli denetimler gerçekleştirdi.

Antalya'da emniyet ekipleri 7-14 Şubat tarihleri arasında havadan helikopter ve drone destekli denetimler gerçekleştirdi. Toplam 68 sürücünün ceza aldığı denetimlerde 162 yol kullanıcısına Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda eğitim verildi.

Emniyet ekiplerince sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya Karayolları üzerinde 7-14 Şubat tarihleri arasında havadan denetim ve özel denetimler gerçekleştirildi.

Helikopter ve drone denetiminde 90 sürücüye, şehirlerarası otobüs sivil denetiminde 4 araç denetlenerek 4 sürücüye, yük ve yolcu taşımacılığı denetiminde bin 61 araç denetlenerek 64 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Okul servis araçları denetiminde ise 130 araç denetlenerek herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Öte yandan, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 35 araç ve 127 yolcu olmak üzere toplam 162 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi
Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi

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Helikopter, Antalya, Tragger, Drone, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
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