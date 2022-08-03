Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi

Antalya'da helikopter ve drone destekli trafik denetiminde bin 511 sürücüye çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek sürücülerde, "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

25 Temmuz-01 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, bin 511 sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı para cezası uygulandı.

Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 70 araç sürücüsü ve 352 yolcu olmak üzere toplamda 422 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA