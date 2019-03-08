Son Dakika Haberleri: Antalya'da Helikopterle Denetimde 8 Sürücüye Ceza Kesildi

Antalya'da Helikopterle Denetimde 8 Sürücüye Ceza Kesildi

26 dakika önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterlerle şehirlerarası karayolunda yaptığı denetimde çeşitli ihlallerde bulundukları tespit edilen 8 sürücüye ceza kesti.

Antalya'da Helikopterle Denetimde 8 Sürücüye Ceza Kesildi, System.String[]
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, helikopterlerle şehirlerarası karayolunda yaptığı denetimde çeşitli ihlallerde bulundukları tespit edilen 8 sürücüye ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet müdürlüğü ekipleri, polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde, sağ şeritte uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak ya da park etmek gibi ihlallere yönelik tespitler yapıldı.

Helikopterden tespit edilen 8 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, trafik işaretlerine uymamak, sol şeridi sürekli işgal etmek, karayoluna değecek ya da dökülecek şekilde fazla yük yüklemek gibi suçlardan toplamda 2 bin 872 lira ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:45 Kaynak: AA

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