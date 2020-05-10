Antalya'da hem anneler hem çiçek üreticisi sevindi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde Antalya'nın dört bir yanında yüz binlerce çiçek dağıttı. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren çiçek üreticilerinden alınan karanfil ve saksı çiçekleri Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından annelere hediye edildi. Çiçeklerini alan anneler bu özel günde kendilerini unutmayan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü'nde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak annelere binlerce karanfil ve saksı çiçeği hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından karanfil, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından da saksıdaki petunya ve begonyalar annelere dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde dağıtıma başlayan Büyükşehir personeli kentin dört bir yanında tek tek kapıları çalarak gün boyu annelere çiçek takdim etti.



Sağlık çalışanları unutulmadı



Büyükşehir Belediyesi son dönemde yaşanan korona virüs salgını dolayısıyla yoğun mesai harcayan ve ailelerinden, çocuklarından ayrı kalan sağlık personellerini de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi hastanelerde sağlık çalışanlarına saksı çiçekleri takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya merkez ve ilçelerinde olduğu gibi Alanya'da da Anneler Günü dolayısıyla farklı noktalarda kurulan stantlarda çiçek dağıtıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ekipleri de Alanya'da ev ev gezerek Başkan Muhittin Böcek'in selamı ve Anneler Günü çiçeğini takdim etti.



Şehit anneleri de hatırlandı



Kemer İlçesi Tekirova Mahallesi'nde Şehit Er Hasan Yılmaz'ın annesi Raziye Yılmaz da unutulmadı. Başkan Böcek'in selamını ileten Büyükşehir ekipleri Raziye Teyze'ye çiçeğini takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.



Maske, eldiven ve yelekleriyle büyük bir titizlik ve dikkat içerisinde dağıtım yapan Büyükşehir belediye personellerini karşılarında gören vatandaşlar bir an şaşkınlık yaşasa da sonrasında bu özel günde unutulmadıkları için mutlu oldu. Uzun bir aradan sonra sokağa çıkma izni gelen 65 yaş üstü anneler de 4 saatlik izinlerini yürüyüş yaparak değerlendirirken Büyükşehir ekipleri tarafından kendilerine takdim edilen Anneler Günü çiçeğiyle çifte mutluluk yaşadı. - ANTALYA