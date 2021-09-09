Antalya'da "Herkes İçin Bisiklet Projesi"nin mentorluk görüşmeleri başladı - Son Dakika

Antalya'nın da aralarında bulunduğu kentlerde bisikletlerin ulaşım aracı olarak kullanılmasını amaçlayan "Herkes İçin Bisiklet Projesi"nin mentorluk görüşmeleri başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Hollanda Bisikletliler Birliği Fietsersbond tarafından yürütülen proje kapsamında belirlenen pilot şehir temsilcileri eğitimlerin ardından, mentorluk görüşmelerine katılıyor.

Bisikletli ulaşımın geliştirilmesi için sivil toplum kuruluşlarının politika geliştirmesini sağlayacak projede, eğitimlerin tamamlanmasıyla mentorluk süreci başlayacak.

Sivil toplum kuruluşları kendi şehirleri için yerel strateji ve eylem planı geliştirecek, Büyükşehir Belediyesi bu aşamalarda sivil toplum kuruluşlarına destek verecek.

Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Derneği (ANTBİSDER) ile de iş birliği yapılıyor.