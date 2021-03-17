Antalya'da HES kodu uygulaması genişletildi - Son Dakika

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mart günü düzenlediği olağanüstü görüşmede, il genelinde korona virüs tedbirlerini kapsamında yeni kararlar aldı. Alınan karara göre birçok yere girişte HES kodu zorunluluğu getirilirken kişilerin bir araya geleceği toplantı gibi organizasyonlarda kişi başına 8 metrekare alan bırakılarak azami kişi sayısının 300'ü geçmemesine karar verildi.

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İl genelinde korona virüs vaka sayılarını düşürmek ve pandemi tedbirlerine riayet edilmesini sağlamak amacı ile 17 Mart Çarşamba günü düzenlediği olağanüstü görüşmede yeni kararlar aldı.

Kurul olağanüstü görüşmede Antalya genelinde bulunan bütün açık ve kapalı semt pazarları ile toptancı hallerinin girişlerinde, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine karar verdi.

Ayrıca, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek, girişlerinde HES kodu kontrolleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrolleri zorunlu olacak. - ANTALYA