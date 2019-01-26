Son Dakika Haberleri: Antalya'da Heyelan 5 Mahalleye Ulaşımı Kapattı

Antalya'da Heyelan 5 Mahalleye Ulaşımı Kapattı

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçenin 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.

Antalya'da Heyelan 5 Mahalleye Ulaşımı Kapattı, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından meydana gelen heyelan ilçenin 5 mahalleye ulaşım sağlayan yolu kapattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde şiddetli yağmurların ardından bu kez heyelan etkili oldu. Heyelan nedeniyle 5 mahalleye ulaşım sağlanan yolda çökme meydana geldi. Dere, Kuzca, Gölcük, Büyükalan ve Altınyaka Mahallelerini ilçeye bağlayan grup yolu heyelan nedeniyle ekipler tarafından trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesini Altınyaka üzerinden Antalya'ya bağlayan yolun Üçoluk mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yoldan geçişlere izin verilmiyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Güncel
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