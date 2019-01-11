Antalya
'da heyelan anı böyle görüntülendi
Dağın eteklerinden kopan dev toprak kütlesi ve kaya parçaları karayoluna aktı
Heyelan anında karayolunda araç bulunmaması olası bir faciayı önledi
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dört mahalleyi birbirine bağlayan yolda sağanak yağış yağış sonrası heyelan meydana geldi. Dağın eteklerinden kopan dev toprak kütlesi ve kaya parçalarının karayoluna dökülmesi anı o anda bölgede bulunan ve yola dökülmeye başlayan toprak parçaların fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Heyelan anında karayolunda şans eseri araç bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Serik ilçesi Sarıabalı mahallesi Köprüçayı Barajı mevkiinde akşam saatlerine etkili olan yağış sonrası meydana gelen heyelanda yol kenarında bulunan dağın eteklerinden kopan dev kaya parçaları ve toprak Karataş
, Bucakköy ve Akbaş mahallelerini birbirine bağlayan yolu trafiğe kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından bölgeye yönlendirilen İş makineleriyle yoldaki kaya parçalarının bir kısmı temizlenirken, sağanak yağışlar nedeniyle heyelanın devam etme ihtimaline karşı çalışmaya ara verildi. Yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Hizmet Birimi Müdürü Fatih
Erkuş, bugün akşam saatlerinde bölgede heyelan meydana geldiğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.
Yolun heyelan tehlikesi devam ettiği için güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığını belirten Akkuş
, heyelan meydana gelen yolun Bucakköy, Karataş ve Akbaş grup yolu olduğunu ve bu mahallelere alternatif yollardan ulaşımın açık olduğunu 20 köyün ulaşıma kapalı olduğu söylentilerinin asılsız olduğunu aktardı.
Ayrıca konu ile ilgili Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahallesinde oturan vatandaşların ve muhtarların bilgilendirildiğini ifade eden Erkuş, Yolu açma imkanlarının olduğunu ancak gece saatlerinde vatandaşlara zarar gelmemesi için yolu tamamen trafiğe kapattıklarını ve sabah saatlerinde yolun trafiğe açılacağını belirtti.
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı bölgede bulunan vatandaşların tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tepeden kopan kaya ve toprak parçalarının büyük bir gürültüyle yola düşüş anı yer aldı.