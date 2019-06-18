Son Dakika Haberleri: Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü

55 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.

Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli- Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kargalık Deresi'nden gelen sel suları sebebiyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolundaki istinat duvarı göçtü. Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü çökmeden etkilendi. Yolda araç geçişleri tek şeritten verilirken, Karayolları ekiplerinin önlem alarak bölgede çalışma başlattığı bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
Korkuteli, Fethiye, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı Oğlunun telefonundan son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba yıkıldı Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 21:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]