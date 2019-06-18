Antalya'da heyelan sebebiyle yol çöktü
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
'nın Korkuteli
ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli- Fethiye
çevre yolunda çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Kargalık Deresi'nden gelen sel suları sebebiyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolundaki istinat duvarı göçtü. Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü çökmeden etkilendi. Yolda araç geçişleri tek şeritten verilirken, Karayolları ekiplerinin önlem alarak bölgede çalışma başlattığı bildirildi. - ANTALYA
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