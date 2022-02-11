Heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu - Son Dakika

Antalya D-400 karayolu heyelan sonucu hasar oluştu. Trafik tek şeritten ilerliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda heyelan sonucu hasar oluştu. Karayolunda büyük yarıklar meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Diğer kısmının ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından Karayollarına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Hasar gören yolda trafiğin ise tek şeritten ilerlediği öğrenildi.

(Ahmet Mervan Taş/ İHA)