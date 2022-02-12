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Antalya'da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu - Son Dakika

Antalya'da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu

12.02.2022 00:57
Antalya'da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu

Antalya D-400 karayolu heyelan sonucu hasar oluştu.

Antalya D-400 karayolu heyelan sonucu hasar oluştu. Trafik tek şeritten ilerliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda heyelan sonucu hasar oluştu. Karayolunda büyük yarıklar meydana gelirken, yolun bir kısmı çöktü. Diğer kısmının ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Olayın ardından Karayollarına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Hasar gören yolda trafiğin ise tek şeritten ilerlediği öğrenildi. - ANTALYA

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Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da heyelan sonucu D-400 karayolunda hasar oluştu - Son Dakika
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