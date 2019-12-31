Antalya'da Hikmet Karaman zirvesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalya'da Hikmet Karaman zirvesi! - Son Dakika Spor

Antalya'da Hikmet Karaman zirvesi!

6 saat önce

Spor Arena - Barlas Ateşli | Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile görüştü.

Antalya'da Hikmet Karaman zirvesi!, System.String[]

Spor Arena - Barlas Ateşli | Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hırvat teknik adam Stjepan Tomas ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Hikmet Karaman ile görüştü.


Hikmet Karaman ile resmi temas kuran Akdeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında takımı 59 yaşındaki deneyimli teknik direktöre emanet etmeyi arzuluyor.


Anlaşma şartlarını masaya yatırmak için biraraya gelen taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ancak henüz imza aşamasına gelinmediği öğrenildi.


TOMAS'IN ANTALYASPOR KARNESİ


Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.


Antalyaspor, ligin ilk yarısını 14 puanla 16. sırada tamamladı.


Hikmet Karaman, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:11 
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