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Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı - Son Dakika

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

10.02.2022 19:41

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldıANTALYA Antalya'da bir apartmana giren hırsızın sadece beyaz ayakkabıları çalması, komik görüntüler ortaya çıkardı.

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

ANTALYA Antalya'da bir apartmana giren hırsızın sadece beyaz ayakkabıları çalması, komik görüntüler ortaya çıkardı.

Olay, Kepez İlçesi Yeni Mahallede bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde apartmana gire bir hırsız elinde bulunan torbalar ile kapı önlerinde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızın siyah ayakkabılar içerisinde sadece beyaz olanları aldığı gözledi.

Olay anı ise apartmanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın 2 çift beyaz ayakkabıyı alması ve hızla uzaklaşması yer aldı.

Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı
Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı

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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızın beyaz ayakkabı takıntısı... Apartmana girerek sadece beyaz ayakkabıları çaldı - Son Dakika
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