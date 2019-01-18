Antalya'da Hırsızlık Anı Kamerada
44 dakika önce
Antalya'da hırsızlık anı kamerada Dakikalarca çevreyi kolaçan edip kaşla göz arasında aracın camını kırdı Camını kırdığı araçtan çantayı alıp sakince bölgeden uzaklaştıANTALYA - Antalya'da iki ev, birer otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Antalya
'da hırsızlık anı kamerada
Dakikalarca çevreyi kolaçan edip kaşla göz arasında aracın camını kırdı
Camını kırdığı araçtan çantayı alıp sakince bölgeden uzaklaştı
ANTALYA - Antalya'da iki ev, birer otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık öncesi bisikletle bölgede yaptığı keşfin ardından sert bir cisimle aracın camını kırıp içinden çantayı alarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Hırsızın çevrede kimsenin olmadığı anı kolladığı sıralarda aracın başında cep telefonuyla konuşur gibi yapması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre Muratpaşa
ve Kepez
ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayları gerçekleştiren şüphelilerin B.G.,F.K. ve M.B olduğunu belirledi. 3 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobilden hırsızlık olayına karışan B.G'nin olaydan önce bisikleti ile keşif yaptığı öğrenildi. Şüphelinin otomobilin başında bir süre beklediği kimsenin gelmediği anda sert bir cisimle ön camı kırıp içerideki çantayı alması kameralara yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:42 Kaynak: İHA
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