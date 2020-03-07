Antalya'da "hırsızlık" bahanesiyle gasp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da 'hırsızlık' bahanesiyle gasp - Son Dakika

Antalya'da "hırsızlık" bahanesiyle gasp

6 saat önce

Antalya'da çalıntı olduğu bahanesiyle eline aldığı telefonu gasbeden şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'da

Antalya'da çalıntı olduğu bahanesiyle eline aldığı telefonu gasbeden şüpheli, gözaltına alındı.

B.K, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki polis ekiplerine, yürüdüğü sırada yanına gelen bir kişinin zorla elinden aldığı cep telefonunu hırsızlık malı olduğunu belirterek gasbettiğini bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Cep telefonunun satılmış olma ihtimalini değerlendiren polis, telefon alım satımı yapan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Eşkali belirlenen M.Ö, Baraj Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı
New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi? İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 233'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:14:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da "hırsızlık" bahanesiyle gasp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]