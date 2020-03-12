Antalya'da hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık çetesi çökertildi

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da hırsızlık çetesi çökertildi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. 3'ü kadın olan şüphelilerden 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3'ü tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kilitli olmayan kapı kilit dilini düşürmek suretiyle meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek için çalışmalarını arttırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içinde şüpheli şahısların kullandığı 07 AIL 644 plaka sayılı otomobil belirlendi.


Zanlıların yapılan sorgulamasında, araçta bulunan K.G.'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından arandığının tespit edilmesi üzerine araçta bulunan S.A., C.B., K.A. ve T.A. gözaltına alındı. Araçta kapı kilit dilini düşürmede kullanılan iki plastik aparat ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.


Şahısların daha önce hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarının tespiti için güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelilerin Kumluca ilçesinde iki ayrı evde 17 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Zanlıların olay anında kullandıkları kıyafet poşetleri de araçta ele geçirildi. 5 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.


3'ü kadın olan şahıslardan 2'si adli kontrol ile serbest bırakıldı, 3'ü ise tutuklandı. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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