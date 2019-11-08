Antalya'da hırsızlık iddiası

Antalya'da polise başvuran bir kafe işletmecisi, ketçap almak için markete gittiği sırada 3 bin 50 lirasının çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde kafe işleten Varol Manyaslı polise, ketçap almak için iş yerinin kapısını açık bırakıp markete gittiği sırada 3 bin 50 lirasının çalındığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Kafeye gelen polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı.

"15 liralık ketçap 3 bin 50 liraya mal oldu"

Manyaslı'nın polise verdiği ifadede, sabah çalışanlarının gelmesini beklediği sırada ketçabın eksik olduğunu fark ederek markete gidip döndüğünde kasadaki paranın çalındığını fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Kendisini takip eden birinin bunu yapabileceğine inandığını belirten Manyaslı'nın ifadesinde, "Baktım ketçap eksikti, hemen arkadaki marketten alıp geleyim dedim. 15 liralık ketçap aldım, bana 3 bin 50 liraya mal oldu. 20 sene önce de iş yerimden silahımı çalmışlardı. Bu başıma gelen ikinci hırsızlık vakası oldu. 10 dakikada 3 bin 50 liram gitti." beyanları yer aldı.

Soruşturma sürüyor.