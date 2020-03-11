Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Zeytinlik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulunan 07 AIL 644 plakalı araçta bulunanların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan sorguda, araçta bulunan K.G'nin "hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından arandığının tespit edilmesi üzerine araçta bulunan S.A, C.B, K.A. ve T.A. gözaltına alındı.


Araçta yapılan aramada, kapı kilit dilini düşürmekte kullanılan iki plastik aparat ve çeşitli kıyafetler ele geçirildi.


Şüphelilerin daha önce hırsızlık olayına karışıp karışmadıklarının tespiti için güvenlik kameralarında yapılan incelemede, yakalandıkları araçla gittikleri iki ayrı evden toplam 17 bin 500 lira çaldıkları belirlendi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Atatürk Caddesi, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi ABD öncülüğündeki Koalisyon, Suriye'de İran'a ait hedefleri vurdu Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi

Son Dakika Haberleri
05:40 Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle pek çok ülkeye seyahati durdurdu
05:38 Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
05:34 Elazığ'da "riskli alan" ilanı
05:32 Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması.
05:20 NBA, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 06:16:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hırsızlık iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]