Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayabaş Mahallesi'nde S.A'nın evinde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.E. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çamaşır makinesi, televizyon, kaynak makinesi ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.