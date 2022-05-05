Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

05.05.2022 14:00
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayabaş Mahallesi'nde S.A'nın evinde gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.E. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen çamaşır makinesi, televizyon, kaynak makinesi ve 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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