Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

15.05.2022 20:43
Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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