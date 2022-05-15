Antalya'da hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Demre ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bazı evlerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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