Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosiklet hırsızlığı iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerden 4 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Norveçli S.G. (24), M.N.J. (20), A.G. (20) ve J.R'yi (20) yaşadıkları villada yakaladı.
Villada yapılan aramada çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da hırsızlık iddiasıyla Norveçli 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika