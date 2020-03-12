Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kumluca'da iki evden 17 bin 500 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.G, S.A, C.B, K.A. ve T.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G, S.A. ve K.A. tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün yaptığı denetimlerde, Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda bekleyen otomobil şüphe üzerine kontrol edilmiş, araçta bulunan 5 zanlı, iki ayrı evden toplam 17 bin 500 lira çalınması olayına karıştıklarının tespiti üzerine gözaltına alınmıştı.

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti
Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
23:08 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge...
23:07 İBB Meclisi Mart ayı toplantıları sona erdi
23:07 Pamukkale'de dezenfekte çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor
23:06 Adalet Bakanı Gül'den cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
23:06 Zonguldak'ta otogarlarda tatil yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]