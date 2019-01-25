Son Dakika Haberleri: Antalya'da Hırsızlık Operasyonu

Antalya'da Hırsızlık Operasyonu

2 saat önce

Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Antalya'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullardan para çalınması ve eşyalara zarar verilmesi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen A.B. (17), F.S. (17), M.C. (16) ve E.S. (15) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:21 Kaynak: AA

Alanya, Güncel
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