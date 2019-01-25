Antalya'da Hırsızlık Operasyonu
2 saat önce
Alanya ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
Alanya
ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullardan para çalınması ve eşyalara zarar verilmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera kayıtlarından kimlikleri tespit edilen A.B. (17), F.S. (17), M.C. (16) ve E.S. (15) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:21 Kaynak: AA
Son Dakika! ABD'de Hükümet Krizi Çözüldü
Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama
AK Parti'li Belediye Başkan Adayına Bıçaklı Saldırı Sonrası Yaşanan Panik Kameraya Yansdı
Facebook, Whatsapp ve Instagram Mesajlarında Devrim Gibi Değişiklilk