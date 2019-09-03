Antalya'da hırsızlık operasyonu

Ekipler, Hacet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirlediği zanlıyı, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş Hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yaşındaki M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi tutuklandı.

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