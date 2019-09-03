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Antalya'da hırsızlık operasyonu

10 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Alanya 6. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş Hapis cezası ile aranan şüpheli 38 yaşındaki M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Hacet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirlediği zanlıyı, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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