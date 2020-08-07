Antalya'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'de bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı.
Market içerisindeki ve çevresindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık olayında kullandığı aracı tespit etti.
Düzenlenen operasyonda M.K, marketten çaldığı cep telefonlarıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.