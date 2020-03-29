Antalya'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde oteldeki giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kadın yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı Mahallesi'ndeki kapalı bir otelden toplam 15 bin lira değerindeki çeşitli elektrikli aletler ile Ilıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir giyim mağazasından 15 eşofman takımı ve 25 tişört çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 4 kadın şüphelinin bir kamyonetle olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Plakası tespit edilen kamyoneti Demirciler Mahallesi'nde park halinde bulan jandarma, hırsızlığı gerçekleştirenlerin G.K, Y.K, C.K. ile kendilerine yardım eden N.D. olduğunu belirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu arada, adliye önünde bekleyen şüpheli yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Uyarılar üzerine tartışma yatıştırıldı.