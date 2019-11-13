Son Dakika Haberleri: Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, meydana gelen evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Beş evden 2 bilgisayar, 2 laptop, cep telefonu, notebook soğutucu, harici bellek ve powerbank çaldığı öne sürülen C.C, K.O. ve Y.Ç, çalıntı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.O, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 02:03:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da hırsızlık yapan zanlılardan 1'i tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]